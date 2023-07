Marolda: “Resto della mia idea, Kim non è bravo nella marcatura in area di rigore”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Kim non mi ha convinto per oltre mezzo campionato nella marcatura in area di rigore. Io trovo Kim molto forte fuori dall’area di rigore dove ha imparato anche a gestire il pallone e a lanciare. E’ forte nella marcatura, nel pallone dritto per dritto, ma nell’area di rigore è uno che si perde l’avversario. Resto della mia idea e sono confortato anche dai filmati che ho visto".