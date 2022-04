Marolda su Spalletti: "Solo dopo il secondo anno può essere giudicato, ma certe scelte sono sui generis"

"Nella partita di ieri c’è una contraddizione, quando è uscito Lobotka e non è entrato Demme ma Zielinski".

TuttoNapoli.net

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Spalletti va giudicato a fine anno, perché il Napoli l’hanno scorso è rimasto fuori dalla Champions, mentre quest’anno ce l’ha in tasca. Ci andrei cauto con le critiche a Spalletti, se pur legittime. Anche io trovo certe scelte sui generis, ma è alla prima stagione col Napoli e solo dopo il secondo anno può essere giudicato avendo fatto esperienza degli errori fatti. Nella partita di ieri c’è una contraddizione, quando è uscito Lobotka e non è entrato Demme ma Zielinski. Sembrava un cambio sballato, ma era come dire alla squadra che bisognava fare gol. Poi Spalletti ci ha ripensato e lo si è visto anche con l’ultima mossa, quando ha fatto uscire Insigne ed ha inserito un altro difensore

Bisogna aggrapparsi alla matematica? Oggi la media scudetto, tenendo conto dei punti del Milan, è 82 punti. Se vogliamo fare una media dando i tre punti all’Inter col Bologna la media sale a 83, il Napoli potrebbe avere solo a 82 con un contemporaneo suicidio delle due milanesi. Quindi per me l’aritmetica è contro il Napoli.

Le dichiarazioni di Mourinho? Se Mourinho non facesse così non sarebbe Mourinho, alle volte carica il popolo andando anche oltre il consentito. Qualcuno prenderà dei provvedimenti, se no sarebbe consentito dire qualsiasi cosa contro l’arbitro”.