Marrucco: "I senatori di Sarri hanno qualcosa in più rispetto agli altri"

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, procuratore: “Si tratta di un momento di grande difficoltà che il Napoli sta vivendo. Napoli-Bologna? Assolutamente una partita da vincere per riparare ai devastanti errori fatti col Sassuolo. Diventa un ultima spiaggia per presentarsi alla settimana chiave. Se il Napoli non dovesse battere il Bologna, non può presentarsi tranquillo nella settimana chiave. È una partita preliminare importantissima. Osimhen? Credo giochi Mertens ed eventualmente subentrerà. Mi auguro che giochi Ghoulam, perché in questo momento è fondamentale per questa squadra e anche per Insigne. Mi auguro non ci sia nessuna invenzione e si facciano le cose quanto più semplice possibile. Mi auguro anche Demme titolare. Ripercussioni di una settimana con tante polemiche? Credo che lo sfogo di Lorenzo sia la rappresentazione di quello che è lo stato d’animo di alcuni calciatori del Napoli. Secondo me alcuni giocatori del Napoli hanno la sensazione di non avere una squadra adeguata per determinati traguardi, che può cadere in errori in qualunque momento. Ghoulam leader dello spogliatoio? Credo che i senatori dell’epoca di Sarri abbiano qualcosa in più rispetto agli altri”.