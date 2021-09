Martino: "A Leicester la gara più delicata del girone! Juan Jesus per sostituire Mario Rui"

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare della sfida al Leicester nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La partita contro il Leicester sarà estremamente impegnativa anche dal punto di vista fisico. Con questa gara si può dare un indirizzo ben preciso alla qualificazione, è sicuramente il match più delicato del girone per il Napoli. Formazione? Per sostituire Mario Rui metterei Juan Jesus, ma bisogna vedere in che condizioni fisiche sta".