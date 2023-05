Martino: “A Monza gara spettacolare. ADL-Spalletti? C’è la volontà di proseguire insieme”

"Incontro ADL-Spalletti? E’ stato ampliamente pubblicizzato per lanciare anche un messaggio distensivo dopo la conquista dello scudetto".

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ormai i tifosi sono proiettati in due dimensioni, una è ancora quella della festa, poi le notizie sul potenziamento della squadra e se rimarranno tutti. Però c’è da giocare Monza-Napoli, che secondo me sarà una partita spettacolare. Il Napoli, come visto con la Fiorentina, vorrà onorare questo finale di campionato. Non dimentichiamo che ci saranno anche tantissimi tifosi azzurri, visto che il divieto di trasferta senza logica è stato accantonato fortunatamente. C’è anche un pericolo di una tifoseria varesina che giocherà una gara dei dilettanti, anche per questo motivo era stata fermata la trasferta ai tifosi del Napoli. Complimenti al sindaco di Varese che ha esposto la bandiera del Napoli fuori al comune, sono davvero stati sconcertanti certi comportamenti fascisti da parte delle altre tifoserie contro i napoletani.

Incontro ADL-Spalletti? E’ stato ampliamente pubblicizzato per lanciare anche un messaggio distensivo dopo la conquista dello scudetto. Sono sempre stato convinto che tra il presidente e Spalletti non sarebbero nate delle frizioni, c’è la volontà di proseguire insieme”.