Martino: "A Napoli i tifosi aspettano il tiro a giro di Insigne in finale"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto il radiocronista di Radio Kiss Kiss Carmine Martino: "Sarà una domenica di grandi emozioni all’insegna dello Sport italiano. Dispiace un po’ per Berrettini, perché se non ci fosse stata la finale di Euro 2020 i riflettori sarebbero stati solo per lui. Ma per chi vive a Londra e ama lo Sport saranno due grandi eventi da vivere. Sarebbe straordinaria l’impresa di Berrettini se riuscisse a vincere a Wimbledon, ma se l’Italia dovesse riuscire a vincere a Wembley sarebbe quasi un miracolo, sarebbe da fare un monumento a Mancini. L’Inghilterra si sta giocando la faccia con questa finale. E’ una questione soprattutto politica, basta vedere Boris Johnson con la maglia della nazionale in tribuna. A Napoli è vero che c’è un po’ di distacco per la Nazionale, ma basta nominare il nome di Insigne e gli occhi della gente brilla, tutti si aspettano il tiro a giro di Lorenzo anche in finale”.