Martino: "Anche con 4 cambi, avendo le 5 sostituzioni, puoi gestire al meglio la squadra"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista ufficiale azzurro Carmine Martino: "Gattuso non opererà molti cambi anche per rodare questi automatismi che contro l'Atalanta sono comunque sembrati perfetti. Giusto non stravolgere la squadra, poi il tecnico ha parlato anche della sua esperienza al Milan. Si gioca ogni 3 giorni, ma alla fine anche con 4 cambi a partita più le 5 sostituzioni riesci a gestire benissimo la situazione".