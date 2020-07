Martino: "Atalanta? Il Napoli farà la stessa gara vista col Barça. Sulla formazione..."

Carmine Martino, radiocronista per Kiss Kiss, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito alla gara di domani contro l'Atalanta: "A centrocampo mi aspetto Fabian, Demme e Zielinski. Elmas piace tanto a Gattuso e cresce sempre di più, ma i 3 danno maggiori garanzie. Il Napoli farà la gara disputata contro il Barcellona. Non credo Gasperini faccia calcoli, ma se l'Atalanta giocherà come nelle ultime tre gare, con il Napoli che chiude tutti gli spazi, allora i bergamaschi dovranno stare molto attenti".