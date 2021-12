Martino: "Ci vorrà un grande Napoli anche se il Leicester in trasferta ha qualche difficoltà"

Carmine Martino, giornalista Mediaset, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione 'Radio Goal': "Il livello della Premier è molto più elevato del campionato italiano, se ne è reso conto il Milan con il Liverpool 2. Però il Leicester non è il Liverpool, in trasferta ha qualche difficoltà e potrebbe anche non ritrovarsi, è chiaro che ci vorrà però un grande Napoli. Non sono molto preoccupato per i gol che dovrà realizzare il Napoli, il problema è che dovrà tenere in fase passiva. La squadra di Spalletti non dovrà incassare gol. Viste le ultime prestazioni, qualche incertezza c’è”.