Martino non ha dubbi: "A Napoli non abbiamo ancora visto il vero De Bruyne"

vedi letture

Carmien Martino parla dei Mondiali, della prestazione del Belgio e di quella del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne.

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il radiocronista di Radio CRC Carmine Martino. Queste le sue dichiarazioni: "De Bruyne mi è piaciuto nel corso di Belgio-Egitto. Non ha fatto male, sono sicuro che tra due partite sarà al top della condizione. Dobbiamo ricordarci che fa molto caldo, gli egiziani per certi versi sono stati favoriti poiché abituati alle temperature alte. Il primo tempo è stato anonimo da parte di tutta la nazionale belga mentre nel secondo tempo hanno cambiato registro. Ho visto un giocatore in grado di ispirare grandi giocate.



Per questo dico: aspettiamo due partite e faremo un bilancio positivo! Il vero De Bruyne non lo abbiamo visto ancora, quindi aspettiamo. Le squadre europee sono programmate per arrivare ai quarti e giocarsela, quindi entrano in forma dalla seconda o dalla terza partita, se non alla quarta. A differenza delle squadre africane che partono sparate".