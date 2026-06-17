Prof. Trombetti: "A malincuore bisognerà salutare Lukaku e De Bruyne. Terrei più Big Rom"
Trombetti: “Terrei Lukaku più di De Bruyne, il Napoli deve riflettere"
Durante la trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il professore Guido Trombetti, ex Rettore delle Federico II, ha parlato di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne: “Anche se a malincuore bisognerà salutarli e ringraziarli”.
Su De Bruyne: “Cammina, non corre più come una volta. Ricordando le parole dette del belga sul metodo Conte: “Se hai qualcosa da dire al tuo allenatore, devi avere il carisma e la personalità di dirglielo in faccia, non aspettare che se ne vada. Arrivo a dire un’eresia: terrei più Lukaku che De Bruyne".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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