Biasin: “Allegri in un vicolo cieco. "È il più criticato ed a Napoli non avrà scuse sul gioco”

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Fabrizio Biasin parla di Massimiliano Allegri e del nuovo ciclo del Napoli.

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, si è espresso sul Napoli e su Massimiliano Allegri ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Allegri a Napoli ha il materiale tecnico per uscire da questo vicolo cieco in cui è finito negli ultimi anni. E’ diventato il tecnico più criticato degli ultimi anni, la proposta di calcio non è stata all’altezza di quanto fatto vedere nei primi anni alla Juve dove c’era un’idea.

A Napoli non ha scuse, ha tutti gli ingredienti per fare tutto ciò che vuole. Faranno degli aggiustamenti ma toccherà ad Allegri e può essere una buona scelta anche dopo un finale col Milan drammatico”.