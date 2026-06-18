Lukaku, il legale: "Gli piace giocare al Napoli e ha un altro anno di contratto"

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Sebastien Ledure, legale di Romelu Lukaku, ha parlato del futuro del centravanti del Napoli.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Sebastien Ledure, legale di Romelu Lukaku: “Lukaku aveva bisogno di tempo, quello che non ha avuto nella stagione appena trascorsa. Aveva bisogno di tempo per tornare in forma ed essere competitivo ed è quello che è successo nelle ultime settimane. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma è tornato ad un grande livello e può aiutare alla squadra.

Nella stagione successiva sono successi dei contrattempi uno o due volte e questo non gli ha permesso di avere la condizione medica e fisica ideale per essere competitivo in campo. Il motivo non lo conosco, ma è accaduto. Aveva solo bisogno di tempo e siamo tutti felici che ora sia tornato ad essere competitivo.

Non so se Lukaku sia felice o meno di non trovare Conte come allenatore del Napoli. Lui ha un contratto col Napoli per un’altra stagione, a lui piace stare a Napoli e giocare al Napoli. Poi, ciò che può succedere quest’estate non ci è dato saperlo, dipende non solo dal giocatore ma anche dal club. Fare previsioni non serve ora, non voglio anticipare quello che potrebbe succedere. C’è un mondiale da giocare, c’è da capire come giocherà e come sta fisicamente. Quello che succederà dopo non lo so.

Lukaku vuole vincere, aveva grandi aspettative su questa stagione. Era molto felice anche di giocare con De Bruyne. Aveva l’ambizione di fare bene in Champions, ma per ragioni che non sono dipese dalla sua volontà, non è successo e non è andata come sperava lui e tutti i tifosi del Napoli. E’ stata quindi una stagione deludente, ma non è stata colpa di qualcuno in particolare. Alla fine la gente si ricorda dei giocatori che vincono, non di quanto hanno guadagnato. L’unica cosa che posso dire è che bisogna di guardare avanti.

Felice di Allegri? Il mio parere non conta per nulla! Dico che Lukaku ha buoni rapporti con tanta gente del calcio.

Romelu è ancora pieno di sogni e aspettative. Quando nel Mondiale era infortunato non riuscì ad esprimersi ai suoi livelli, ma doveva andare ed è andato. La sua carriera non è finita, l’atmosfera è alle stelle ed ha tanta sete di vittoria”.