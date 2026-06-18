Del Genio: "Vergara? Vorrei evitare di rimpiangerlo mentre esplode altrove..."

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Vendereste Vergara e a che cifra? Questo il tema di una domanda di un ascoltatore a Linea Calcio su Canale 8. A intervenire è stato il giornalista Paolo Del Genio: "La cifra non ti fa cambiare la storia del club, nonostante sarebbe una plusvalenza importante. Ma io vorrei togliermi lo sfizio di vederlo per un anno dall'inizio nelle rotazioni e non vorrei vederlo esplodere altrove. Anche perché oggi non puoi chiedere più di 25-30 milioni. Vergara ha dimostrato tanto ma per poco tempo, quindi la cifra è quella ma io direi di no, rifiuterei".