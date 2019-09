Martino: "Il cammino del Napoli è notevole, con il Lecce si vedrà il piglio della big"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento in casa azzurra nel corso della trasmissione Radio Goal: "Importante è superare il girone, poi può succedere di tutto. La prestazione è stata perfetta per 90' minuti, qualche difficoltà ma è normale contro i campioni d'Europa. Bisogna essere equilibrati coi giudizi nei confronti di un organico che oggi sembra competitivo. Il cammino del Napoli è davvero notevole, il club è cresciuto sotto il punto di vista dell'organizzazione e mentalità, con il Lecce la squadra scenderà in campo con il piglio di una big".