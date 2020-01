Martino: "Il Napoli è indecifrabile, non mi aspettavo l'assurda gara contro la Fiorentina"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso di Radio Goal, soffermandosi sul momento azzurro, in vista dalla sfida di stasera contro la Lazio: "Questo è un Napoli indecifrabile, può succedere di tutto. Non mi aspettavo un'assurda esibizione come quella contro la Fiorentina, difficile fare previsioni. Mi sembra che ultimamente ci sia stata un'involuzione ulteriore, ovviamente l'augurio è che non sia così, e che magari in casa secca questa squadra sia in grado di ritrovare motivazioni e ricompattarsi".