Martino: "La sosta arriva nel momento giusto, è importante prendersi una pausa"

Carmine Martino, radiocronista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal parlando del momento azzurro: "La pausa è stata un bene, a volte è importante prendersi una pausa. Per me è arrivata al momento giusto. Chi è rimasto a Castel Volturno ne approfitterà per riprendersi da fatiche fisiche e con Ancelotti si può ritrovare compattezza e unità, anche se già c'è dato che tutti insieme decisero di non partecipare al ritiro".