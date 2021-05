Martino: "Mancini sta pensando di portare Politano agli Europei. Farebbe bene"

Carmine Martino, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: "Mancini non ha ancora deciso per Politano. Io lo porterei, può risolvere la partita in un momento complicato. Ha qualità e non lo dico perché gioca nel Napoli. Può essere un colpo che può dare una mano all'Italia. Credo che il ct ci rifletterà bene. Il ballottaggio non è così deciso. Credo che Matteo abbia già delle possibilità".