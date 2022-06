Martino: "Mertens? Clima troppo avvelenato, basta una mezza notizia e succede il finimondo"

Carmine Martino, radiocronista delle gare per del Napoli per Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'

Carmine Martino, radiocronista delle gare per del Napoli per Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Mertens? Mi preme dire una cosa, si è creato un clima troppo avvelenato a Napoli. Basta una mezza notizia e succede il finimondo, spero finisca quanto prima. Bisogna stare più tranquilli e sereni, altrimenti non si va da nessuna parte. Non posso nemmeno escludere che magari alla fine si trovi un accordo. Aggiungo che tempo fa non si parlava nemmeno di bonus e commissioni mentre negli ultimi tempi si dà spazio anche a queste altre voci: nello scorso contratto di Mertens oltre all’ingaggio c’era un bonus alla firma elargito al calciatore di ben due milioni di euro”.