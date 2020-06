Martino: "Mertens mi ha ricordato Careca in Coppa UEFA. Gattuso? Un miracolo"

Carmine Martino, radiocronista di Napoli-Inter per Radio Kiss Kiss Italia, è tornato sulla rete di Dries Mertens nel suo intervento nel corso di 'Radio Goal': "Nell'azione del gol c'è tutto il Napoli di Gattuso. Il lancio illuminante di Ospina, voluto da Rino titolare, poi il capitano Insigne che riesce ad andare avanti e farsi beffe di Mertens. E poi il passaggio per Mertens, che mi ha ricordato Careca in Coppa UEFA con lo Stoccarda mettendo la palla in rete. Gattuso ha compiuto un miracolo, la Coppa Italia è la sua coppa. Il Napoli con lui è tornato ad essere la squadra capace di fermare la Juventus".