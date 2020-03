Martino: "Mertens può diventare l'immagine di Napoli anche per il futuro"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sul rinnovo di Dries Mertens: "Bellissimo, tutti aspettavamo questo momento, se lo merita Mertens! Per la persona che è, per quello che riesce a dare in campo, può essere l'immagine di questo club per passato, presente ed anche futuro. Titolare contro l'Inter? Penso di si, potrebbe essere la sua gara, Gattuso difficilmente ne farà a meno".