Martino: "Osimhen? Il Napoli poteva fare di più col Psg, ha tanti esuberi forti da inserire"

Nel corso di Calciomania su Radio Crc è intervenuto il giornalista e telecronista Carmine Martino: "Dove giocherà Osimhen? Premier o Ligue 1, ma il Napoli forse poteva fare qualcosa in più col Psg, ha tanti esuberi e poteva trovare un accordo. Così poteva risolverla. Non escluso il Chelsea, qui in Spagna si parla tanto del mancato arrivo al Chelsea di Omorodion dall'Atletico e quindi c'è ancora questa possibilità concreta che vada a dirottare i soldi su Osimhen, liberando Lukaku. E' lì la questione, poi si andrebbe in discesa sul mercato, ma va risolta.

Lukaku? A me è sempre piaciuto, lo dissi anche pubblicamente che in Italia avrebbe fatto la differenza prima dell'approdo all'Inter, poi è accaduto. Per crederci così tanto Conte, malgrado l'età, credo sia sempre quello dell'Inter. Se così fosse il Napoli avrebbe un altro grande attaccante ed accostarlo forse anche ad Osimhen".