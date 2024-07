Martino: "Osimhen? Stallo inaspettato, può rallentare l'idea iniziale di Conte"

vedi letture

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il goal di ieri di Kvaratskhelia è solo da applaudire, ha fatto una giocata clamorosa che m’ha fatto saltare dal divano. Mercato del Napoli? L’organico va completato, l’Inter a marzo scorso aveva già la squadra per l’anno successivo e s’è rinforzata dove necessitava.

Anche il Napoli deve fare ancora qualcosa tra difesa ed attacco. Mi aspetto che tutto si sblocchi quando andrà via Osimhen. Il Napoli ha fatto benissimo sul mercato fino ad ora, ma c’è uno stallo inaspettato, io sono tra quelli che pensava fosse tutto definito per Osimhen. Il Napoli spera che entri in gioco qualche altro club per far alzare la quotazione del calciatore, ma questa perdita di tempo può rallentare il processo che aveva in mente Conte. Il Napoli non è nelle coppe europee, ma ha bisogno di una panchina lunga perchè le partite le puoi vincere anche con chi parte dalla panchina. Napoli-Egnatia? Ho visto un gran lavoro, dei progressi notevolissimi e non c’è paragone col Napoli dell’anno scorso. Però se vuoi lottare per il titolo devi curare anche certi particolari. Simeone e Cheddira? Bisognerà capire chi ha voglia di accontentarsi di fare l’alternativa a Lukaku. Chi si accontenta gode e resterà. Cheddira si avvicina molto di più all’idea di centravanti di Conte, ma il Cholito si fa sempre rispettare in area di rigore”.