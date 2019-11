Martino: "Serve fare subito chiarezza su Allan-Zielinski, si rischia di macchiare l'immagine della città"

Carmine Martino, giornalista de Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Radio Goal: "Bisogna gettare acqua sul fuoco, ci sono questi episodi che ti lasciano senza parole e che sono da condannare, non trovano nessuna giustificazione. L'augurio è che si possa fare subito chiarezza, Napoli non ha bisogno di questi atti intimidatori, se ovviamente dovesse essere confermata la relazione tra i fatti alle mogli di Allan e Zielinski e l'ammutinamento. Si macchia l'immagine di una città, gli episodi di violenza ed aggressioni avvengono dappertutto, ma quando poi ci sono le indagini per capire se questi siano atti intimidatori nei confronti dei giocatori, allora questo cambia".