Martino si sbilancia: "Mertens rinnoverà per i prossimi 3 anni. Su Milik..."

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito al futuro di alcuni calciatori del Napoli: "Milik? C'è un punto interrogativo, non escludo possa andare via: quando si discute troppo, c'è qualcosa che non va. Questo mercato sarà un rebus, non sappiamo come si svolgerà. Le pretese di De Laurentiis per i suoi gioielli sono sempre elevate. Se il polacco dovesse andare via non mi meraviglierei. Milik non ha mai trovato l'ambiente giusto per esprimersi al massimo".

MERTENS E INSIGNE - "Su Mertens resto basito. Per me il belga è un giocatore del Napoli e continuerà ad esserlo per i prossimi 3 anni. Insigne? Si stanno creando i presupposti per farlo restare a vita come Totti fece nella Roma".