Martino su Anguissa: "Sembrava un veterano e che giocasse da sempre con Fabian"

Nel corso di ‘Radio Goal’, il radiocronista della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, Carmine Martino, ha parlato di Napoli-Juventus: “E’ finita come doveva finire perché il Napoli era in una situazione migliore rispetto alla Juve, anche per la decisione di Allegri di non schierare i sudamericani. Ad esempio Dybala non aveva giocato con l’Argentina e avrebbe potuto giocare come ha fatto Ospina. E’ stata un’altra gara difficile per gli azzurri, dopo l’espulsione col Venezia stavolta c’è stato l’errore di Manolas a mettere in salita la partita, il Napoli ha recuperato grazie anche alla panchina e all’ingresso in campo di Ounas. La zampata di Koulibaly poi ha deciso la sfida, giusta la sua esultanza alla Totti, ci teneva ad immortalare la curva che gioiva.

Anguissa? Sembrava un veterano, due giorni di allenamento sono stati sufficienti per farlo entrare negli schemi di questa squadra. Mi sembra che la sua prestazione è stata ottima e se dovesse proseguire così il Napoli ha davvero fatto un grande acquisto. Sembrava che Fabian e Anguissa giocassero insieme da chissà quando tempo, a volte si trova l’alchimia in campo senza neanche parlarsi. Sembra che il Napoli abbia trovato finalmente il perno di centrocampo che tanto mancava”.