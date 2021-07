Martino su Spalletti: “Me l’aspettavo diverso. E’ stato lento e poco brillante”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista e radiocronista Carmine Martino ha parlato di Luciano Spalletti e delle sue impressioni dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri: “Spalletti mi ha fatto un’impressione particolare, nel senso che me l’aspettavo diverso. Ha tenuto il profilo basso e ha ponderato le parole parlando in modo lento. Voleva far capire bene tutte le parole che pronunciava. Di solito a lui piace parlare molto di tattica. Su questo ha pochi rivali, è molto preparato”.