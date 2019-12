Martino: "Vittorie come quello col Sassuolo possono cambiare una stagione!"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Da mesi che si discuteva e dibatteva sul regista, anche Ancelotti si è reso conto che non c'era l'uomo adatto quando si è ipotizzato il 4-3-3. Un gol realizzato all'ultimo istante ed in quelle circostanze come col Sassuolo, vuol dire tanto. Questo ti può dare il cambio e far voltare pagina. Se il presidente ci crede e lo fa fino in fondo, vuol dire che il Napoli ha ritrovato la rotta per ritrovarsi dove merita di stare".