Podcast Martorelli: "Conosco Conte, so che è determinato a fare quest'acquisto"

L'agente Giocondo Martorelli a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, ha parlato dei temi del momento.

Percassi è tornato sul caso Lookman. Che ne pensa?

"La cosa che mi stupisce di più è che ancora oggi ci si nasconde dietro a una cosa: le cose vanno scritte per essere credibili. Scrivi che vai via per una certa cifra, tutti gli accordi devono essere scritti. I Percassi li considero persone serie, affidabili, ma dovessi andare da un'altra parte meglio mettere per iscritto certi accordi. Una cifra congrua va stabilita. Io sono portato a credere i Percassi, se non hanno preso un impegno sull'importo gli credo".

Scamacca potrà fare bene?

"L'Atalanta aveva investito su di lui, poi l'infortunio ha dirottato l'Atalanta su Retegui. Che poi si sia dimostrato giocatore eccellente chapeau, ma Scamacca ha tutte le carte i nregola per fare bene. Ha l'età, viene da un infortunio grave e gli servirà tempo, ma ha qualità importanti".

A questo punto l'Inter deve per forza aumentare l'offerta per arrivare a Lookman:

"Sicuramente. Il rapporto tra Marotta e i Percassi è consolidato, sono persone di grande maturità, si siederanno e vedranno. Il Napoli potrebbe inserirsi? Ok, ma c'è la volontà del giocatore, che si è spostato con l'Inter. Abbiamo visto Weah che ha rifiutato tutte le offerte ed è andato da De Zerbi. Anche perché non credo che il Napoli arrivi a mettere 60 mln subito per prenderlo. Alla fine per me troveranno un accordo Atalanta e Inter, con l'Atalanta che sarà meno rigida rispetto a quanto visto lo scorso anno con la Juve per Koopmeiners".

Senza accordo che si farà?

"Non ci credo, la tribuna non piace a nessuno, si troverà quindi un accordo. Inter e Atalanta sono società amiche, per l'interesse di entrambi troveranno per forza un accordo. Il messaggio che Luca Percassi vuole far passare è che non hanno mai promesso che a 40 mln sarebbe andato via e che loro non hanno tradito nessuno".

Napoli, l'esterno che arriverà sarà Chiesa?

"Conosco Conte e so che è determinato, un esterno lo porterà a casa. Ha tentato Ndoye, quindi l'alternativa la troverà. Chiesa non credo che ora sia il giocatore ideale, più dal punto di vista fisico. Ma quantomeno Chiesa può arrivare, visto che è fuori dal progetto Liverpool già dallo scorso anno".