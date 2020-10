Massimo Mauro sbobba il Napoli: "Due gradini sotto a Juve, Inter e Atalanta"

La corsa scudetto resta un affare tra Juventus e Inter? Questa una delle domande a cui ha risposto Massimo Mauro, ex azzurro, intervistato da Tuttosport sulle possibili candidate alla vittoria del campionato. "Sì, Lazio, Milan, Napoli e Roma sono due gradini al di sotto. Io dico che la Juve è ancora favorita perché ha dimostrato di saper gestire meglio i momenti di difficoltà. E poi non dimentichiamoci dell’Atalanta".

Dove la mette la squadra di Gasperini?

"Alla pari con Juve e Inter: ormai l’Atalanta ha raggiunto una tale consapevolezza dei propri mezzi che non è semplicemente autostima, ma qualcosa di più".

E a livello europeo la Juventus può aspirare a qualcosa in più quest’anno?

"Per me ha più chance dell’anno scorso perché City, Liverpool, Real Madrid e Barcellona sono meno forti. Resta il Bayern, che ha un impianto solidissimo, mentre non temerei il Psg"