Mastella: "Doppia fede Napoli-Benenvento? Meglio il sud italiano al nord straniero"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha voluto rispondere alle polemiche alzate da alcuni tifosi giallorossi sulla sua passione nei confronti dei rivali del Napoli spiegando di sostenere le squadre del sud: “Sono cose che mi danno fastidio. Quando Napoli e Benevento si sono affrontate in serie A, il mio cuore era giallorosso. A volte dico: quando il Benevento era in B o in C, nessuno tifava per altre squadre? Io tifo per il Napoli. Sono stato vicepresidente della società azzurra, ho vissuto l'epopea del primo scudetto, così come è stato esaltante l'anno in cui la Strega ha ottenuto la promozione in serie A. Se il Benevento gioca in B, allora sostengo il Napoli in massima serie perché è una squadra meridionale. In un nord in cui ci sono soltanto proprietà straniere, viva il sud dove almeno sono presenti soltanto capitali italiani.