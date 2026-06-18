Il match-analyst Carcarino: "Allegri ha un proposta di gioco che porta i risultati"

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Massimo Carcarino, match analyst, parla di Mondiali, di Napoli, di Allegri e non solo in una lunga intervista.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Massimo Carcarino, match analyst: "Il calcio è andato in questa direzione: sono cresciute le squadre di media fascia. Anche nei club, non solo delle Nazionali. Se pensi ad un Portogallo-Congo 20 anni fa, non so quanto sarebbe finita. C'è lavoro, c'è la possibilità di crescita attraverso il campo e gli studi. Anche i calciatori sono più curiosi, sono più vicini agli aspetti da campo. Si è alzato il livello. Non vedo una tendenza di un calcio di grande proposizione offensiva, ma vedo più squadre attendiste. L'organizzazione è più difensiva in questo momento. La Francia ha un problema, pieno di campioni. Però rischia, può prendere tre gol contro il Senegal nel primo tempo. Adesso il calcio è tutta pressione. Posso scegliere di non avere palla ed essere molto aggressiva. Ho visto anche qualche squadra che propone, come l'Ecuador. Mi è piaciuta anche Inghilterra-Croazia. Anche gli Stati Uniti mi sono piaciuti, con Pochettino che è un allenatore più da club.

Quanto è facile o difficile affrontare le squadre di Allegri? Non si deve parlare di facilità o difficoltà. Allegri ha una proposta di gioco che porta risultati. Noi siamo figli di risultati. Il Napoli sta uscendo dai suoi canoni, ma già con Conte è uscito dal suo range. Sono cambiati anche gli obiettivi. Ha alzato il livello di attesa di una piazza così importante e pressante. Il Napoli è quasi costretto ad andare su questo tipo di allenatori. Allegri vuole un calcio di equilibrio. Il Milan quest'anno con una squadra forte, ma non da Scudetto, si stava giocando il campionato. Nessuno si aspettava che non si qualificasse in Champions. Dopo una gestione come quella di Conte, tra tattica e rapporti, la scelta di Allegri può essere anche giusta. Io penso che Allegri e il suo staff partono avanti rispetto al Milan. I calciatori sono più forti. La base è forte. L'anno scorso e qualche anno fa hanno vinto il campionato. Chi sta portando un calcio interessante? Aquilani e Abate possono portare qualcosa di interessante. Li conosco. Sono tanto curioso di vedere Sarri all'Atalanta. Sta facendo un cambio storico il club".