Bezzi: “Ronaldo campione assoluto, è sul podio insieme a Maradona e Messi”

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Del tema si è discusso anche nel corso di Maracanà, trasmissione in onda sulla radio ufficiale di TuttoMercatoWeb, dove è intervenuto il giornalista Gianni Bezzi.

La tripletta realizzata da Leo Messi all'esordio del Mondiale 2026 gli ha consentito di raggiungere Miroslav Klose in vetta alla classifica dei migliori marcatori nella storia della competizione, alimentando ancora una volta il confronto sul più grande calciatore di tutti i tempi. Del tema si è discusso anche nel corso di Maracanà, trasmissione in onda sulla radio ufficiale di TuttoMercatoWeb, dove è intervenuto il giornalista Gianni Bezzi.

Bezzi: "Maradona ha giocato in un calcio più difficile"

Nel suo intervento, Bezzi ha riconosciuto la grandezza di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, pur riservando un posto speciale a Diego Armando Maradona: "Ritengo Ronaldo un campione assoluto, può essere messo su quel podio con Maradona e Messi. Davanti no, però sono campioni assoluti. Forse una spanna superiore era Maradona, che ha giocato un calcio più difficile. È stato un giocatore che ha giocato in un calcio diverso, più duro di questo".