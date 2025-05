Matri conosce bene Conte: “Per lui ora l’ideale sarebbe il Milan senza coppe”

Cosa deciderà Antonio Conte? Se non dovesse restare al Napoli quale sarebbe la squadra scelta dal tecnico per la prossima stagione? Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus allenato proprio da Conte, ha risposto così ai microfoni di 'Pressing' su Mediaset: "La situazione migliore ed ideale per Conte è il Milan. Le vittorie sue nascono da queste situazioni, senza coppe, dove ha tempo per allenare e cambiare la mentalità della squadra. Lui però è molto legato alla Juventus anche".

