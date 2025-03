Matthaus demolisce l'Italia: "Dormita sul 2-0, neanche a una squadra scolastica succede"

L'ex campione dell'Inter e della Nazionale tedesca, Lothar Matthäus, ha scritto la sua opinione sul sito di Sky Sport in Germania riguardo alla sfida pareggiata dalla squadra di Nagelsmann ieri sera contro l'Italia: "La Germania ha messo alle strette i suoi avversari e non ha concesso nulla nel primo tempo.

Questi sono stati i migliori 45 minuti del mandato di Julian Nagelsmann finora. Dopo l'1-0, l'Italia era completamente fuori gioco. La Germania ha saputo sfruttare questa incertezza. Il calcio d'angolo di Kimmich che ha portato il risultato sul 2-0 di Jamal Musiala, quando gli italiani erano completamente addormentati. Una cosa del genere non dovrebbe nemmeno succedere a una squadra scolastica. Il gol più strano è stato il 2-0. Ma il modo in cui la Germania ha combinato le retrovie prima dell'1-0 e del 3-0 è stato geniale. Rapido recupero della palla, massima velocità in avanti, buone corse e forte occupazione dell'area di rigore.

I tedeschi nella ripresa hanno perso il controllo della partita, perché sono stati poco attenti e non hanno più avuto la stessa determinazione, compattezza e attacco dei primi 45 minuti. Questo nonostante in campo ci fossero giocatori esperti come Kimmich, Jonathan Tah e Antonio Rüdiger, ma all'improvviso il ritmo della partita è cambiato. Se il primo rigore non fosse stato annullato e l'Italia avesse già segnato il 3-3, la fase finale della gara sarebbe stata ancora più combattuta".