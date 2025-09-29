Mauro a Pressing: "De Bruyne? Mi sarei arrabbiato anch'io! Non facciamone un caso..."

Nella serata di ieri, durante Milan-Napoli, ha fatto discutere l'uscita dal campo contrariata di Kevin De Bruyne, con la squadra di Antonio Conte sotto nel punteggio ma in superiorità numerica. "Mi auguro che lui fosse contrariato per il risultato, perché se era contrariato per altre cose ha trovato la persona sbagliata", ha chiosato lo stesso Conte in risposta ad una domanda sulle smorfie del belga all'uscita dal campo.

Ai microfoni di Mediaset, anche Massimo Mauro ha detto la sua sull'accaduto: "Non parlerei di caso… Io mi sarei arrabbiato come lui se mi avesse tolto. Conte in quel momento ha tolto tre giocatori importantissimi e lui si stava riprendendo dopo un inizio non eccezionale, addirittura mi sono chiesto se fosse la prima volta che giocava a San Siro. I tre cambi mi hanno sorpreso, per me se De Bruyne si arrabbia è anche una cosa buona. Se devi pareggiare la partita secondo me lui è uno che può illuminare, che può accendere la gara anche perché sei in undici contro dieci".