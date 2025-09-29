Pellegatti: "Milan-Napoli, che bellezza! Mi è sembrata una partita molto europea"
A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato Milan-Napoli Carlo Pellegatti: "Il Milan gioca bene, è cosciente dei propri mezzi, molto saldo in difesa. Tomori ieri ha detto che la prima cosa che ha detto Allegri è che non vuole vedere giocatori che girano per il campo senza senso. Adesso giocare contro il Milan è più difficile. Allegri ha sistemato certi problemi. Indipendentemente dall'espulsione, mi è sembrata una partita molto europea come bellezza di gioco. Modric? A un certo punto la palla va a Leao, che la perde.
E ha chiesto scusa a Modric. A dimostrazione dell'importanza di un giocatore del genere. Modric è un acquisto berlusconiano. La coppia Rabiot-Modric è incredibile. Vedremo dove si arriverà. Milan, Napoli e Roma lì davanti? Non è un caso che quei tre allenatori siano in testa".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
