Mauro Esposito: "3-5-2? Dipende dai giocatori, chi schieri accanto a Lukaku?"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Mauro Esposito, ex Cagliari e allenatore: “A Napoli c’era il bisogno totale di cambiare aria dopo un anno fallimentare. Conte ha subito portato qualcosa di nuovo ed è stata la scelta migliore. In queste prime uscite ancora non si vede la mano del mister, ma ha bisogno di tempo. Il Napoli può tornare ora ai livelli apprezzati due anni fa. Il Cagliari, invece, ha cambiato tanto nel cambio da Ranieri a Nicola. Era un allenatore pratico che portava tanti punti a casa, ora c’è una filosofia diversa e che tenta di giocare alla pari con tutti.

Un ritorno al 3-5-2 di Conte? Il modulo lo fanno i calciatori a disposizione, c’è poco da dire. Conte dovrà trovare la quadra per far esprimere tutti al meglio. Non avrà difficoltà a trovare la chiave tattica per far funzionare il sistema. C’è da valutare chi schierare al fianco di Lukaku: il Napoli ha tante ali e pochi adatti a fare la sottopunta dietro al belga. Forse soltanto Neres, ma sarebbe adattato. Cagliari-Napoli? Sarà partita apertissima. Il Cagliari contro la Roma ha fatto grandi cose, a prescindere da chi incontra. Sulla carta il Napoli parte avvantaggiato, ma in casa del Cagliari ha sempre sofferto. Il centrocampo sarà il reparto cruciale che può fare la differenza per gli azzurri, i duelli vinti faranno la differenza”.