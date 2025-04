Mauro: "L'errore di Di Lorenzo sul gol del Bologna è imperdonabile"

Massimo Mauro è intervenuto durante RadioGoal rilasciando alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il podio nella storia del Napoli dei migliori calciatori? Per me Careca è stato uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, poi c’è Krol, penso però anche a Iuliano, a Ferrara e Cannavaro per la carriera che hanno fatto. Cavani e Mertens sono stati giocatori straordinari. Però facciamo così metto Maradona, Careca e Krol. Questi tre se avessero giocato oggi gli arabi non avrebbero badato a spese per prenderli.

Il bicchiere per quest’annata è sempre mezzo pieno, il presidente De Laurentiis ha capito gli errori e li ha risolti in poco tempo. Lottare fino alla fine con l’Inter è una cosa meravigliosa, lunedì sera hanno avuto l’occasione per fare 0-2 a Bologna. Se l’Inter sbaglia il Napoli deve essere lì. Il 3-5-2? Quello che conta sarà la fase difensiva, l’errore di Di Lorenzo sul gol del Bologna è imperdonabile. Non prendere gol è fondamentale contro l’Empoli".