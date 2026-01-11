Mauro su Inter-Napoli: "Chiave principale il ritmo, ecco chi è può essere il risolutore di Conte"

L'ex azzurro Massimo Mauro, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la sfida di questa sera a San Siro tra Inter e Napoli: "Vedo l’Inter favorita perché, a parte l’assenza di Dumfries, Chivu può giocarsi lo scontro scudetto con praticamente tutti i suoi big. Il Napoli, invece, deve fare ancora i conti con molte assenze pesanti: da Lukaku a De Bruyne, da Anguissa a Neres. Peccato che il brasiliano non sia riuscito a recuperare, sarebbe stato importante con la sua fantasia e i suoi uno contro uno. La panchina lunga non è un dettaglio in una partita che mi aspetto tirata ed equilibrata tatticamente.

L’allenatore dell’Inter potrà sfruttare i cinque cambi al meglio, un’opportunità che Antonio Conte non avrà. L’Inter in questo momento gioca il miglior calcio d’attacco in Italia e quando resta concentrata novanta minuti è una delle migliori formazioni anche a livello europeo. Il Napoli, però, è la squadra che sa ripartire meglio. In sfide del genere, livellate sul piano tattico, fanno la differenza soprattutto due aspetti: l’intensità e l’abilità dei singoli di creare superiorità numerica e pericoli attraverso i dribbling.

La chiave principale a San Siro sarà il ritmo: chi lo manterrà più alto per un tempo maggiore avrà più chance di portare a casa i tre punti. Nell’Inter punto su Thuram, sempre imprevedibile con la palla tra i piedi: può indirizzare la gara con una sua giocata. McTominay è l’uomo in più di Conte e può essere il risolutore del Napoli: ha molti colpi in fase offensiva, anche sugli sviluppi delle palle inattive".