Futuro Conte, De Canio: "Ha già risposto. Visto il Como? Età bassa non è un problema"

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“I calciatori di qualità determinano più di quelli normali, d’altra parte il Napoli ha fatto leva su questi elementi che non ha avuto per buona parte del campionato, ora che sono rientrati la squadra ne trae grandi benefici. Se il Napoli vince a Cagliari non è un miracolo, perché è una squadra forte, i ragazzi che stanno recuperando avranno motivazioni più forti per un finale in crescendo". Lo ha detto Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv.

"Di certo con la squadra al completo, per il Napoli sarebbe stato un altro campionato, visto che oggi ha solo due punti in meno rispetto all’anno scorso, ciò lascia capire quanto sia forte questa rosa, che ha avuto troppi infortuni.

Il futuro di Conte? Lui sta bene a Napoli e lo dice con sincerità, poi le valutazioni sulla prosecuzione del rapporto avverranno alla fine del campionato. Il fatto poi di ringiovanire la squadra non è necessariamente una diminuzione dei valori tecnici, il Como è la dimostrazione che se si hanno idee chiare e competenza, si possono costruire squadre vincenti.

Oggi il Napoli ha avuto risposte importanti da Vergara, Hojlund, Alisson, bisognerà vedere poi le scelte tecniche da fare il prossimo anno. In questa stagione Conte ha affrontato molte situazioni difficili e le ha superate, non c’è nulla di cui meravigliarsi, di sicuro è auspicabile che certe difficoltà non si verifichino più, se non hai calciatori adeguatamente preparati, da ogni punto di vista, certi traguardi non li puoi raggiungere”.