Rimonta Scudetto? Bucciantini: "Media punti Inter 89, basta una gara sbagliata se il Napoli le vince tutte"

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"Vincendole tutte farebbe più punti dello scorso anno e arriverebbe a 86".

Il Napoli, nelle ultime 9 giornate di campionato. potrebbe rimontare i 9 punti di svantaggio sull'Inter e lottare con i nerazzurri per la conquista dello Scudetto? Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il giornalista Sky Marco Bucciantini ha risposto così: "Il Napoli sta recuperando giocatori e tutte le altre stanno facendo fatica. Tra le prime quattro ha vinto solo il Napoli, l'Inter ha pareggiato, la Roma ha perso, non è più quarta in classifica, e il Milan ha perso. Quindi è difficile fare punti. Il Napoli deve provare a vincerle tutte, perchè è nella qualità della rosa, della fame dell'allenatore e nella storia di questo ambiente di lottare fino in fondo per gli obiettivi".

Il calcolo dei punti che servirebbero.

"Vincendole tutte farebbe più punti dello scorso anno e arriverebbe a 86. L'Inter in questo momento è in media 89 punti, quando si dice che deve sbagliare tre partite, non è così, perché tenendo questa media ne dovrebbe sbagliare una per far rientrare il Napoli. Non è detto che la sbagli, magari anche l'Inter adesso recupera giocatori e può migliorare, perché ha perso punti in queste partite perché mancavano Calhanoglu e Lautaro. I giocatori forti sono fondamentali in tutte le squadre, erano fondamentali nel Napoli e lo sono anche nell'Inter. Però il Napoli può vincere tutte le partite e concludere ancora una volta sopra gli 80 punti. 80 come soglia di qualità, 75 come soglia di sopravvivenza, 86 per dire: 'Siamo stati magnifici anche quest'anno'".