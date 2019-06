Maxi Schermi San Paolo, il legale Deltronics: "Stiamo procedendo al montaggio in Tribuna Nisida"

Antonio Beneduce, legale e fondatore della ditta Deltronics che si sta occupando del montaggio dei maxi schermi al San Paolo ha parlato a Marte Sport Live: “Stiamo lavorando per il montaggio dei maxi-schermi. Sono Ledwall di ultima generazione e saranno in grado di proiettare immagini oltre i 2000 hertz. Saranno utilizzati durante le Universiadi. Noi tecnicamente stiamo lavorando, questa mattina c’è stato un contatto con l’architetto del Comune. C’è collaborazione tra le parti, sono in contatto con il Commissario Basile. Tutto procede bene. Adesso stiamo procedendo il montaggio del maxi-schermo in tribuna Nisida. E’ un lavoro complesso, sono contento delle aziende che ci stanno fornendo il supporto sulle strutture meccaniche”.