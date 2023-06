Maxime Lopez al Napoli? Alvino: “Idea intrigante, tecnico ma anche cattivo agonisticamente”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Maxime Lopez vice Lobotka? E’ un’idea intrigante, è un calciatore che ha pagato lo scotto del passaggio in Serie A e conosce bene il calcio italiano grazie all’esperienza al Sassuolo. A me piace perchè fa parte di quella categoria di calciatori tecnici ma anche cattivi agonisticamente. Mi piacerebbe a Napoli, lo vedo in una logica di quasi due contitolari per ruolo”.