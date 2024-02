Mazzarri: "Critiche? Arrivano da repressi che non riescono più a rientrare nel calcio"

Walter Mazzarri ha replicato anche alle tante critiche ricevute per l'atteggiamento difensivo visto anche a Milano.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha replicato anche alle tante critiche ricevute per l'atteggiamento difensivo visto anche a Milano.

Comandano i risultati, dopo Milano che lei ha definito ha una buona partita, la città è stata critica. Ci sono state anche voci sull'esonero.

"Alleno da 23 anni, le ho passate di tutti i colori, cosa volete che mi facciano? Capisco che ci sono persone un po' represse nel calcio, che non riescono a rientrare nel calcio, qualcosa mi arriva, non leggo manco più i giornali perché ho imparato che ti fanno solo innervosire mentre ci sono critiche che prendo in considerazione. Ma capisco quando una critica è tranquilla, quando ci sono altre cose mi faccio una risata. Io sono concentrato per capire se i ragazzi possono rendere meglio".