Mazzocchi incorona McTominay: "Fondamentale anche in allenamento, ci caricava nei momenti difficili"

vedi letture

Durante la parata scudetto, il terzino napoletano dei campioni d'Italia Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni della Rai.

Quanto è stato importante McTominay per lo scudetto? "Non sono io a doverlo dire, ma è stato fondamentale per il gruppo. Oltre a quello che ha fatto in campo, è sempre stato importante anche durante gli allenamenti. Ci ha dato la carica nei momenti difficili, quando sembrava che le cose non stessero andando per il verso giusto. È stato uno dei pilastri".

Tu sei il napoletano del gruppo. Come la vivi? "lo non so ancora se stare qui sopra al pullman, oppure sotto a festeggiare. Perchè sono uno del popolo, della gente, e mi sto vivendo questa gioia al massimo".