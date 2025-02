Mazzocchi quinto a sinistra? Orsi ricorda: "In quel ruolo è andato in Nazionale"

L'ex portiere della Lazio Nando Orsi – intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero – ha parlato della partita che il Napoli disputerà sabato pomeriggio contro la Lazio. “Cambio modulo di Conte con la Lazio dopo gli ultimi infortuni? Secondo me sì, qualcosa si dovrà per forza fare. Giocando a quattro si potrebbe trovare qualche difficoltà e la squadra azzurra conosce bene il modulo a tre. Il 3-5-2 può essere effettivamente una soluzione, l’allenatore potrà avere più cambi a sua disposizione visto che è un sistema di gioco che consente molti ricambi. Mazzocchi? Il quinto sulla fascia lo sa fare bene, in quel ruolo è andato in Nazionale. Attacco? Dico Raspadori-Lukaku.

Infortuni dovuti agli allenamenti intensi? La verità è che hanno giocato sempre gli stessi elementi, anche se solo le partite di campionato. Può darsi che ci sia effettivamente un po’ di usura. Secondo me avere le coppe in questo senso è meglio, le ragioni sono due: la prima è che si possono alternare i calciatori, la seconda è che si gioca sempre e si acquisisce ritmo. Ormai i calciatori non sono più abituati a giocare una volta a settimana, sembra un controsenso ma è così. Inoltre il Napoli è una squadra dal passo pesante, fisica e poco agile. Inoltre, a centrocampo mancano giocatori di qualità: mi riferisco a elementi che addormentano il gioco e che danno i tempi. Il Napoli è sempre costretto a pressare l’avversario, ma in questo momento anche elementi come Anguissa sono appannati. È una cosa normale, perché non hai ricambi e soprattutto calciatori come Zielinski in grado di dare uno strappo. Sto iniziando a pensare che la troppa fisicità possa essere un fattore a lungo andare penalizzante per gli azzurri.

La Lazio? È una squadra che soffre molto la presenza di un trequartista tra le linee, Guendouzi e Rovella stanno facendo un campionato meraviglioso ma ogni tanto tendono a perdere l’uomo alle spalle.

Corsa Scudetto? Per me il Napoli è una delle candidate, ma dare una favorita adesso è difficile. L’Inter non mi sembra che stia meglio delle avversarie, ha più risorse degli altri ma bisogna vedere come queste ultime vanno in campo nel momento del bisogno. A Firenze i nerazzurri hanno perso 3-0 contro un avversario senza alternative. Anche la squadra di Inzaghi in questo momento mi sembra vulnerabile. Qualora il Napoli non vincesse il campionato, Conte avrebbe fatto comunque un lavoro meraviglioso. Più difficile Juve-Inter o Lazio-Napoli? Difficile dirlo, forse l’Inter è maggiormente favorita nel vincere rispetto al Napoli a Roma. I biancocelesti giocano molto sull’intensità, solo al ‘Maradona’ hanno interpretato la gara in modo diverso e impostato una tattica di ripartenze”.