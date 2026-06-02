McTominay: "A Napoli nuovo look e capelli lunghi, adoro i vestiti e ho un sarto che mi aiuta"

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Le parole del centrocampista del Napoli Scott McTominay che parla di look, stile, vestiti: quanto è cambiato da quando è in Italia

Nella sua intervista a GQ Magazine, Scott McTominay ha parlato anche di look e di stile e di com'è cambiato da quando si è trasferito al Napoli due anni fa.

"Adoro i vestiti qui, amico. I vestiti, il modo in cui si vestono le persone e i tessuti che usano. Mi è piaciuto abituarmi a questo tipo di vita in cui ci si presenta davvero bene. E ogni volta che esco, indosso qualcosa di carino, senza troppi loghi e cose del genere. Ho un sarto che mi aiuta. Quando indossi questi vestiti, ti senti bene, ed è bello sentirsi così. Ovviamente, quello che dice la gente su come mi vesto, non posso controllarlo. Semplicemente, mi piacciono molto questi vestiti.

Capelli più lunghi? In realtà non so cosa sia successo. Non ho mai pensato "Voglio farli crescere fino a una certa lunghezza", o cose del genere. Ovviamente, hanno bisogno di essere sfoltiti e le punte tagliate. Ma quando ero a Manchester cambiavo spesso acconciatura, mentre ora ho trovato qualcosa con cui mi sento a mio agio e mi piace avere i capelli più lunghi. A dire il vero, è molto più pratico.

Sei in una fase della vita in cui sei più a tuo agio? Sì, potrebbe essere. Non ci ho mai pensato, a dire il vero. Al Manchester United, ovviamente, ero un po' più giovane, e crescendo si impara a rilassarsi di più. Ma la vita non è poi così male, sai? Bisogna solo cercare di godersela, e il modo in cui questo viene percepito è quello che rimane. Ma per me, l'importante è cercare di godermela con la mia famiglia e i miei amici, che probabilmente è la cosa più importante".