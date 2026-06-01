L'obiettivo di McTominay al Napoli: "Voglio vincere un altro Scudetto!"

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L'avventura italiana ha rappresentato una svolta importante nella carriera di Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli, intervistato da GQ Magazine, ha raccontato le sensazioni vissute dopo il trasferimento in Serie A, soffermandosi sulla crescita personale e professionale maturata negli ultimi mesi. "Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort entri in un luogo spaventoso. Ma è anche un posto meraviglioso, perché ti dà spazio per crescere. La carriera è breve e bisogna godersela, altrimenti passa in un lampo", ha spiegato lo scozzese.

McTominay punta ancora lo Scudetto

McTominay ha poi individuato i motivi del suo rendimento in azzurro: "È stato importante giocare finalmente nel mio ruolo naturale di mezzala, dove posso sia attaccare sia difendere. Mi sono sentito subito a mio agio. Anche l'allenatore e lo staff tecnico mi hanno aiutato tantissimo a crescere e a capire meglio il gioco. Alla fine è stato il risultato del lavoro quotidiano". E sullo scudetto conquistato aggiunge: "Speri sempre che il duro lavoro venga ripagato e che dimostri di poter aiutare una squadra a vincere il campionato. Ora però voglio ripetermi. Ho assaporato quel successo e non voglio fermarmi".