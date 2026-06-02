Trevisani: "Napoli scorretto con Italiano! Svincolato e pronto a firmare, ADL inelegante!"

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Riccardo Trevisani sottolinea la confusione e la correttezza di Aurelio De Laurentiis nella trattativa con Vincenzo Italiano, avendo preso poi Max Allegri

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha commentato la scelta di Aurelio De Laurentiis di ingaggiare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli: "Lo voleva prendere già l'anno scorso, ha sempre voluto prendere un allenatore di blasone. Soltanto che in questo spot, in questo periodo, ha fatto una scelta diversa: ha parlato con Allegri prima della fine del campionato come aveva parlato con Simone Inzaghi e altri 10 allenatori, quindi non aveva le idee chiarissime. Ma l'allenatore che si era seduto per firmare era Vincenzo Italiano.

Vincenzo Italiano è la cosa più lontana da Allegri che mi possa venire in mente: difesa a 4, esterni, ritmo alto, pressione... proprio l'opposto di Allegri. Quando io vedo una cosa del genere, quando un allenatore dice 'mi svincolo e torno', cioè una cosa molto seria, 'lascio mia moglie e ci fidanziamo', e il giorno dopo mentre quello si svincola tu prendi Allegri... Non è una scelta elegante, non è una scelta giusta, non è un modo di fare corretto! E soprattutto, quale futuribilità vedi in chi sceglie Italiano e poi prende Allegri?

In questo caso ha inciso molto anche Manna, era l'unico caso perché De Laurentiis aveva preso Italiano. Questa mentalità vecchierrima e di cui siamo tutti schiavi: invece di rimanerci in mente Milan-Cagliari ci vengono in mente gli scudetti di 10 anni fa. È un pensare proprio all'indietro che facciamo sempre in Italia, pensiamo sempre all'Italia e mai al futuro".